La lunga notte, le foto della miniserie di Rai 1

Una miniserie per raccontare una notte che ha cambiato le sorti dell'Italia

Le foto de La lunga notte, la miniserie che ripercorre le tre settimane antecedenti la caduta del fascismo, con Alessio Boni nei panni di Dino Grandi e Duccio Camerini in quelli di Benito Mussolini, in onda su Raiuno in tre serate consecutive, lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 gennaio 2024.