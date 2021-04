Le immagini de Il Barbiere di Siviglia nell’allestimento diretto da Mario Martone al teatro e in tv. Andato in onda in prima visione nel pomeriggio di Rai 3 sabato 5 dicembre 2020 per l’apertura della stagione lirica del Teatro Costanzi di Roma, l’opera – coprodotta dal Teatro dell’Opera e da Rai Cultura – torna in tv martedì 20 aprile in prima serata su Rai 5. L’occasione nasce dalla vittoria del premio Premio Abbiati della Critica Musicale Italiana che ha spinto la Rai a riproporlo in tv: peccato che non ci sia una prima serata su una generalista.

Non possiamo però lamentarci: Il barbiere di Siviglia di Martone – in scena con la direzione musicale del M° Daniele Gatti – va in tv a pochi giorni da un’altra importante – e suggestiva – opera firmata dal regista napoletano ovvero La traviata, di Giuseppe Verdi, trasmessa in prima serata su Rai 3 venerdì 9 aprile 2021. E se qualcuno l’ha persa può recuperarla mercoledì 21 aprile sempre su Rai 5 e sempre in prima serata.