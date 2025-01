Una nuova stagione con tre nuovi casi per Pineta e i Bimbi, ovvero i vecchini che indagano ficcando il naso nelle indagini del Commissario Fusco

Le foto de I Delitti del BarLume 2025, la dodicesima stagione della serie tv tratta dai libri di Marco Malvaldi editi da Sellerio, in onda da lunedì 13 gennaio 2025 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW.