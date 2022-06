Giubileo della Regina, le immagini del Trooping the Colour

La parata militare del 2 giugno, per i britannici Trooping the Colour, ha segnato l’inizio del weekend di festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II. La sovrana ha lasciato al figlio Carlo, principe di Galles ed erede al trono, il compito di ispezionare le truppe schierate prima della tradizionale esibizione cui fa famiglia reale ha assistito dalle finestre del Palazzo. La Regina è invece apparsa sul balcone di Buckingham Palace al termine della lunga parata accanto al Duca di Kent (di 10 anni più giovane, ma decisamente più ‘provato’ della Regina 96enne) ed è stata poi raggiunta dagli altri membri senior della Famiglia per il passaggio delle forze aeree e delle Red Arrow della RAF, equivalenti alle nostre Frecce Tricolori (che intanto avevano sorvolato il Foro Italico al termine della Parata della Festa della Repubblica in Italia).

A tenere banco sul balcone è stato il principe Louis, 4 anni, terzogenito di William e Kate (bellissima nel suo abito bianco da 3.000 sterline di Alexander McQueen già indossato al G7 2021, con cappello di Philip Treacy e orecchini appartenuti a Lady Diana in diamanti e zaffiri) che non ha proprio dato prova di ‘british aplomb’ accanto alla bisnonna Elizabeth. Tra espressioni annoiate – per le quali era famoso il fratello maggiore George, ormai in giacca e cravatta nei suoi 9 anni di erede al trono -, facce di insofferenza al rumore degli aerei in formazione e saluti complusivi alla folla, per i quali è stato ‘richiamato’ anche dalla sorella Charlotte, il piccolo principe è stato l’anima della festa.

Sul Balcone con la Regina Elisabetta II c’erano l’erede al trono Carlo con la moglie Camilla – colei che un giorno sarà ‘regina consorte’ e che ha sfilato con la nuora Kate e i ‘nipotini’ sulla carrozza che ha aperto il corteo reale -, la figlia Anna, il figlio minore Edoardo con la moglie Sophie, contessa del Wessex, e i figli Lady Louise Windsor e James, visconte Severn, nonché il Principe William con Kate e i loro tre figli. All’appello mancavano Andrea ed Harry e Meghan Markle: il primo ha dovuto rinunuciare ai titoli militari e al ruolo di membro senior della Famiglia Reale per lo scandalo Epstein, i secondi hanno scelto di vivere lontano dalla corte e di rinunciare al ruolo di membri senior della casa reale. Erano a Palazzo e parteciperanno al Giubileo, ma è stato ben pensato di lasciarli al di fuori degli incarichi ufficiali, cui hanno del resto rinunciato. E poi avrebbero oscurato la Regina. Elisabetta II, intanto, sarà presente alla festa di compleanno della sua bisnipote Lilibet Diana, che ha avuto modo di conoscere solo un anno dopo la sua nascita: la secondogenita di Harry e Meghan è infatti a Londra col fratello Archie.