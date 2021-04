Prime foto ufficiali dal set della seconda stagione di Diavoli, il financial thriller prodotto da Sky Italia e Lux Vide, con protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, entrambi immortalati sul set romano dei nuovi episodi. Le riprese si sposteranno nei prossimi mesi a Londra. In tutto 8 nuove puntate che racconteranno le sfide economiche, politiche e finanziarie del mondo globalizzato in un arco temporale che va dal 2016, alla vigilia della Brexit, all’inizio della pandemia nel 2020. Un arco nel quale ritroviamo Massimo Ruggero (Alessandro Borghi) CEO della New York-London Investment Bank, impegnato in una politica di acquisizioni filo-cinesi, con l’inserimento nella NYL di investitori dalla Cina, in un momento in cui i rapporti con gli USA non sono dei migliori. E’ qui che torna in scena il suo vecchio mentore Dominic Morgan (Patrick Dempsey) che lo mette in guardia dai nuovi partner cinesi: inevitabilmente la domanda sarà a chi credere e di chi fidarsi, anche alla luce degli stravolgimenti dovuti alla pandemia.