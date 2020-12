Le foto di Cops – Una banda di poliziotti, la serie tv tratta dal film svedese “Kops” e prodotta da Sky e Banijay Italia, in onda il 14 e 21 dicembre 2020 su Sky Cinema ed in streaming su Now Tv. Nel cast, Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi, Dino Abbrescia e Giovanni Esposito. Regia di Luca Miniero.