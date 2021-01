Il Concerto di Capodanno 2021 di Vienna non ha praticamente concesso nulla al Covid, se non la completa assenza di pubblico: nessuna mascherina sul palco, nessun plexiglass tra gli orchestrali, nessun distanziamento. Solo la sala desolatamente vuota, che non viene mascherata o nascosta dalla regia.

Sul podio per la sesta volta il maestro M° Riccardo Muti, che cerca di compensare col suo carisma l’assenza di pubblico in sala (in parte riuscendoci). L’ultimo precedente del Maestro Muti al Concerto di Capodanno di Vienna risale al recente 2018: prima di allora aveva diretto la Filarmonica nel 1993, 1997, 2000 e 2004. Il concerto, al via alle 11.15 in patria, ha come sempre un programma che attinge alla produzione della famiglia Strauss, tra valzer, polke e marce.