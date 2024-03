La seconda stagione di Call My Agent Italia riporta in tv i simpatici e caotici agenti della CMA ed i loro clienti

Le foto di Call My Agent Italia 2, su Sky Serie e NOW

Le foto di Call My Agent Italia 2, seconda stagione della serie tv Sky Original tratta dalla serie francese Chiami il mio agente!, in onda da venerdì 22 marzo 2024 su Sky Serie ed in streaming su NOW.